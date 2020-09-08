Уникальные окна с покраской по запатентованной современной технологии, обеспечивающей максимально возможный срок службы окон из дерева.Как заказать
Обеспечивает на деревянных окнах мягкую, гладкую и приятную на ощупь поверхность, сравнимую с дорогой итальянской мебелью.
Обеспечивают защиту от холода и солнца, а также комфортный микроклимат в помещении благодаря применению настоящих космических технологий в производстве стекла с магнетронным напылением.
Vinchelli — производственная компания, объединившая в себе уникальные технологии мебельного и оконного производства, престижные и надежные материалы, новейшее современное оборудование и квалифицированный персонал.
Наша философия: качественные окна по разумной цене!
Мы изготавливаем элитные деревянные окна со стеклопакетом любой конструкции, производим остекление балконов, лоджий или загородных домов «под ключ».
Мы подберём элитные окна в квартиру или загородный дом по доступной цене, с нужными для Вас полезными функциями (деревянные оконные системы с защитой от солнца, повышенная безопасность, звукоизоляция и многое другое).
Установка и монтаж окон Винчелли осуществляются по современной немецкой технологии Illbruck, обеспечивающей лучшие (в сравнении с монтажом по ГОСТ) параметры тепла, влагостойкости, надёжности.
Компания Винчелли осуществляет производство деревянных окон в срок от 1 до 2,5 месяцев. Деревянные окна премиум класса - отличный выбор для тех, кто ценит качество, натуральные материалы, надежность. Деревянные окна Винчелли® производятся с использованием современных технологий сушки и покраски дерева, устойчивы к переменам влажности и температуры.
Лучшими материалами для производства деревянных окон высшей категории заслуженно считаются дальневосточный дуб, сосна, сибирская лиственница - их древесина отличается твердостью, прочностью и эстетической привлекательностью, не подвержена разрушению под влиянием атмосферных факторов и позволяет создавать эксклюзивные деревянные окна.
Самым ответственным моментом в производстве деревянных окон является обработка дерева, включающая несколько этапов, между которыми материал должен «отдохнуть», отлежаться. Ускорить этот процесс нельзя, в противном случае профиль будет деформироваться (выгибаться) со временем. Выдержанная древесина обрабатывается на современном оборудовании с цифровым программным управлением.
50% солнечных лучей проникают в помещение, остальные отражаются или поглощаются.
Низкоэмиссионное покрытие снижает теплообмен почти в два раза.
Разрушаясь, закаленное и триплексное стекло не образует режущих осколков.
Подавление шума (RW) до 51 Дб позволяет снизить громкость звука на 30%.
Обладает повышенной прозрачностью и светопропускной способностью.
Компания «Винчелли» производит элитные деревянные окна на заказ по доступной цене — это эксклюзивные окна для притязательных людей, предъявляющих высокие требования к внешнему виду и качеству изделий, но предпочитающих рациональные по стоимости решения.
Требования к древесине удовлетворяются более высокой закупочной стоимостью натурального материала и его сортировкой, а также тщательным отбором каждой будущей детали деревянного окна.
Точность и качество изготовления достигаются благодаря использованию современного оборудования на собственном производстве.
Высокое качество отделки, долговечность и прочность покрытия, устойчивость к воздействию УФ-лучей, озона, влажности, сухости, бактерий и других факторов внешней среды - обеспечиваются многоступенчатой и многослойной покраской, редко доступной на российских производствах и применяющейся, в основном, в Италии.
Множество вариантов профилей, тщательно подобранных в различных комбинациях функций, позволяют создать конструкции с нужными свойствами.
Поверхность деревянных окон Vinchelli с финишным покрытием Softline-Feeling обладает эффектом «мягкого контура» и на ощупь не отличается от эксклюзивной дорогой мебели.
Так как мы производим исключительно качественные деревянные окна европейского уровня, то и все элементы в них высшего качества: фурнитура ROTO (в комплектации максимум), стекла ведущих производителей EuroGlass, Guardian, многофункциональные стекла с повышенной степенью светопропускаемости SunGuard, уплотнители Deventer, герметики Illbruck, устойчивые к озону и влаге (благодаря запатентованной технологии SP), дистанционные планки итальянской компании Profilglass с идеально ровной поверхностью, исключающей деформацию стекла через несколько лет эксплуатации.
В производственных цехах компании работают высококвалифицированные специалисты, знающие даже самые "незначительные" нюансы изготовления. Наши маляра обучаются и стажируются в Италии, детально изучая тонкости окраски изделий из дерева.
Монтаж деревянных окон Vinchelli производится по системе Illbruck - так обеспечивается безупречная герметизация швов.
Купить деревянные окна от производителя в Москве и не ошибиться в выборе - легко! Мы работаем с проектами высокого уровня и знаем, как выполнить свою работу качественно и точно в срок.
Деревянные окна Vinchelli - это предметы интерьера Premium качества.