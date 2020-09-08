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Деревянные окна заказать
Деревянные окна Vinchelli ®

Уникальные окна с покраской по запатентованной современной технологии, обеспечивающей максимально возможный срок службы окон из дерева.

Как заказать
Технология SoftLine Felling®
Технология SoftLine Felling®

Обеспечивает на деревянных окнах мягкую, гладкую и приятную на ощупь поверхность, сравнимую с дорогой итальянской мебелью.

Многофункциональные стекла и стеклопакеты Vinchelli® SunGuard
Многофункциональные стекла и стеклопакеты Vinchelli® SunGuard

Обеспечивают защиту от холода и солнца, а также комфортный микроклимат в помещении благодаря применению настоящих космических технологий в производстве стекла с магнетронным напылением.

Вниз
Высокая степень теплоизоляции и шумоподавления Высокая степень теплоизоляции и шумоподавления
Собственное производство и современное оборудование Собственное производство и современное оборудование
Итальянские технологии отделки и покраски Итальянские технологии отделки и покраски
Долговечность покрытия более 25 лет благодаря технологии VinLine Долговечность покрытия более 25 лет
благодаря технологии VinLine
Многофункциональные стёкла и стеклопакеты Многофункциональные стёкла и стеклопакеты
Оптимальное соотношение цены и качества Оптимальное соотношение цены и качества

Качественные окна из натурального дерева для понимающих толк людей!

В разрезе Не в разрезе

Vinchelli — производственная компания, объединившая в себе уникальные технологии мебельного и оконного производства, престижные и надежные материалы, новейшее современное оборудование и квалифицированный персонал.

Наша философия: качественные окна по разумной цене!

Мы изготавливаем элитные деревянные окна со стеклопакетом любой конструкции, производим остекление балконов, лоджий или загородных домов «под ключ».

Материалы для производства деревянных окон
Дуб
Цена: от 18 170 руб./кв.м.
  • Прочность и долговечность.
  • Ценная порода дерева.
  • Твердость: 700 кг/м3
  • Теплопроводность: 0,23 Вт (м*с)
  • + 58% к стоимости (в сравнении с сосной)
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Лиственница
Цена: от 13 225 руб./кв.м.
  • Влагостойкость, устойчивость к гниению.
  • Твердость: 650 кг/м3
  • Теплопроводность: 0,13 Вт (м*с)
  • + 15% к стоимости (в сравнении с сосной)
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Сосна
Цена: от 11 500 руб./кв.м.
  • Доступная стоимость.
  • Устойчивость к резким перепадам температуры.
  • Твердость: 513 кг/м3
  • Теплопроводность: 0,18 Вт (м*с)
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Дерево-Алюминий
Цена: от 19 993 руб./кв.м.
  • Максимальная защита от любых внешних воздействий.
  • + 50% к стоимости (за алюминий по всему периметру с внешней стороны)
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Мы подберём для вас оптимальное решение

Для балконов и лоджий
деревянные окна под заказ
  • Солнцезащита:
  • Энергосбережение:
  • Звукоизоляция:
  • Безопасность:
Профиль 78 мм
Цена: от 14 500 руб/м2
Для коттеджей
Деревянные окна на заказ по размерам
  • Солнцезащита:
  • Энергосбережение:
  • Звукоизоляция:
  • Безопасность:
Профиль 90 мм
Цена: от 16 800 руб/м2
Для зданий с алюминиевым фасадом
Окна из дерева на заказ
  • Солнцезащита:
  • Энергосбережение:
  • Звукоизоляция:
  • Безопасность:
Дерево-Алюминий
Цена: от 22 300 руб/м2
Для квартир
Изготовление деревянных окон на заказ
  • Солнцезащита:
  • Энергосбережение:
  • Звукоизоляция:
  • Безопасность:
Профиль Softline Feeling
Цена: от 17 500 руб/м2

Мы подберём элитные окна в квартиру или загородный дом по доступной цене, с нужными для Вас полезными функциями (деревянные оконные системы с защитой от солнца, повышенная безопасность, звукоизоляция и многое другое).

Установка и монтаж окон Винчелли осуществляются по современной немецкой технологии Illbruck, обеспечивающей лучшие (в сравнении с монтажом по ГОСТ) параметры тепла, влагостойкости, надёжности.

Порядок работы
1
Звонок специалисту или заявка на почту
2
Коммерческое предложение
3
Выезд на замер
4
Подписание договора
5
Изготовление на производстве
6
Доставка и разгрузка
7
Монтаж по системе Illbruck

Деревянные окна

Компания Винчелли осуществляет производство деревянных окон в срок от 1 до 2,5 месяцев. Деревянные окна премиум класса - отличный выбор для тех, кто ценит качество, натуральные материалы, надежность. Деревянные окна Винчелли® производятся с использованием современных технологий сушки и покраски дерева, устойчивы к переменам влажности и температуры.

Лучшими материалами для производства деревянных окон высшей категории заслуженно считаются дальневосточный дуб, сосна, сибирская лиственница - их древесина отличается твердостью, прочностью и эстетической привлекательностью, не подвержена разрушению под влиянием атмосферных факторов и позволяет создавать эксклюзивные деревянные окна.

Самым ответственным моментом в производстве деревянных окон является обработка дерева, включающая несколько этапов, между которыми материал должен «отдохнуть», отлежаться. Ускорить этот процесс нельзя, в противном случае профиль будет деформироваться (выгибаться) со временем. Выдержанная древесина обрабатывается на современном оборудовании с цифровым программным управлением.

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Vinchelli luxury group

Компания «Винчелли» производит элитные деревянные окна на заказ по доступной цене — это эксклюзивные окна для притязательных людей, предъявляющих высокие требования к внешнему виду и качеству изделий, но предпочитающих рациональные по стоимости решения.

Требования к древесине удовлетворяются более высокой закупочной стоимостью натурального материала и его сортировкой, а также тщательным отбором каждой будущей детали деревянного окна.

Точность и качество изготовления достигаются благодаря использованию современного оборудования на собственном производстве.

Высокое качество отделки, долговечность и прочность покрытия, устойчивость к воздействию УФ-лучей, озона, влажности, сухости, бактерий и других факторов внешней среды - обеспечиваются многоступенчатой и многослойной покраской, редко доступной на российских производствах и применяющейся, в основном, в Италии.

Множество вариантов профилей, тщательно подобранных в различных комбинациях функций, позволяют создать конструкции с нужными свойствами.

Поверхность деревянных окон Vinchelli с финишным покрытием Softline-Feeling обладает эффектом «мягкого контура» и на ощупь не отличается от эксклюзивной дорогой мебели.

Так как мы производим исключительно качественные деревянные окна европейского уровня, то и все элементы в них высшего качества: фурнитура ROTO (в комплектации максимум), стекла ведущих производителей EuroGlass, Guardian, многофункциональные стекла с повышенной степенью светопропускаемости SunGuard, уплотнители Deventer, герметики Illbruck, устойчивые к озону и влаге (благодаря запатентованной технологии SP), дистанционные планки итальянской компании Profilglass с идеально ровной поверхностью, исключающей деформацию стекла через несколько лет эксплуатации.

В производственных цехах компании работают высококвалифицированные специалисты, знающие даже самые "незначительные" нюансы изготовления. Наши маляра обучаются и стажируются в Италии, детально изучая тонкости окраски изделий из дерева.

Монтаж деревянных окон Vinchelli производится по системе Illbruck - так обеспечивается безупречная герметизация швов.

Купить деревянные окна от производителя в Москве и не ошибиться в выборе - легко! Мы работаем с проектами высокого уровня и знаем, как выполнить свою работу качественно и точно в срок.

Деревянные окна Vinchelli - это предметы интерьера Premium качества.

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